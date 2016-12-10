السيسى: تطوير بحيرة المنزلة يحتاج 2 مليار جنيه.. ويجب عدم تغييب وعى الناس

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك اهتمامًا من الدولة لتحسين أوضاع البحيرات المصرية التسع والتى تعانى من تدهور فى الحالة البيئية، موضحًا أن تطويرها يحتاج لما يصل إلى 2 مليار جنيه لكل بحيرة لرفع كفاءتها.

وقال ردًا على مداخلة من عضو مجلس النواب بالدقهلية، والتى دعا خلالها إلى تدخل الرئيس السيسي لحل مشاكل بحيرة المنزلة، إن المشكلة أكبر من مجرد النظر بشكل محدود إلى قضايا الوطن، ولكن يجب أن ننظر إليها بشكل كامل.

وتابع: "ننظر إلى القضية من مختلف أبعادها، فالبحيرات جزء من ثروة مصر يحب أن نحافظ عليها، لأنها يمكن أن تدر دخلاً كبيرًا إذا تم استغلالها الاستغلال الأمثل".

وأشار الرئيس فى هذا الصدد، إلى أنه ينبغى النظر إلى مشاكل مصر بشكل كامل، بمعنى أن برامج الإصلاح والتطوير والتحديث تتطلب تخصيص تريليونات الجنيهات دون مبالغة، مدللا على ذلك بأنه عندما دعا إلى التبرع بمبلغ 100 مليار جنيه لصندوق "تحيا مصر "، قال عدد من الخبراء أن هذا المبلغ ليس كافيا لبرامج التطوير المختلفة.

وتابع الرئيس السيسي: "أننا الآن 92 مليون مواطن ولو حسبنا متوسط ما ينفقه كل مواطن فى اليوم من مأكل وتعليم ومرافق وغير ذلك من احتياجات، وضربنا هذا الرقم فى عدد أيام السنة لكانت الحصيلة أرقاما قياسية".

وحذر الرئيس السيسي من تغييب الوعى، ودعا لأن يتسم التناول الإعلامى بالموضوعية والتخصص حتى يتولد الوعى لدى المواطنين بالحقائق.