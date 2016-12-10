1000 طالب في معسكر أقدر الطلابي 17 ديسمبر بأبوظبي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تنطلق بأبوظبي خلال الفترة من 17-29 ديسمبر الحالي فعاليات الدورة الرابعة لمعسكر أقدر للمغامرات الطلابية بمشاركة 1000 طالب، لتوعية طلاب المدارس بأهمية مشروع الخدمة الوطنية، وتعزيز المهارات والنشاطات البدنية بطابع فريد يتسم بالمغامرة.

ويقام المعسكر الطلابي تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وينظمه برنامج خليفة لتمكين الطلاب "أقدر"، بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ووزارة التربية والتعليم ومجلس أبو ظبي للتعليم وهيئة المعرفة بدبي ومعهد أبو ظبي للتعليم والتدريب، ويستهدف طلاب الصف التاسع والعاشر والحادي عشر من كافة إمارات الدولة وذلك من خلال تسجيل أسماء الراغبين بالالتحاق بالمعسكر عن طريق جميع منسقي مدارس الدولة.

أوضح العقيد الدكتور إبراهيم الدبل المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، أن فعاليات معسكر مغامرات الطلابية في دورته الرابعة تنُفذ في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني بمنطقة الشهامة في أبوظبي، بهدف إلى إكساب الطالب المعرفة والمهارات اللازمة استعداداً للخدمة الوطنية ،وتعزيز قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن ،وتعزيز وغرس مفهوم العمل الجماعي كفريق واحد من خلال الأنشطة التدريبية والرياضية ،ورفع اللياقة البدنية وزيادة المعرفة الأمنية والسلوكية، وذلك لرفع مستوى اللياقة البدنية والصحية لمختلف الفئات العمرية.

وأشار إلى أنه سوف يتم منح الطالب المشارك في المعسكر شهادة عالمية من برنامج خليفة لتمكين الطلاب" أقدر"، ومعهد القيادة والإدارة البريطاني (ILM) في مجال القيادة وفرق العمل، مضيفاً أن هذه المعسكرات تأتي ثمرة تعاون وشراكة استراتيجية بين "أقدر" ووزارة التربية والتعليم والقوات المسلحة ، لافتاً إلى أن الدورة الأولى لهذه المعسكرات بدأت في العام 2015، واستقطبت (970) طالباً، حيث أشاد الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم بمستوى هذه المعسكرات وما حققته من نتائج كبيرة على مستوى الانضباط والسلوك ورفع مستوى الثقة بالنفس وتقدير الذات والتعرف على أهداف ومقاصد الخدمة الوطنية السامية.

ويُشار إلى أن هذه المبادرة تأتي تحفيزاً للطلاب الذين سيلتحقون مستقبلاً بالخدمة الوطنية وتأهيلهم بدنياً وفكرياً من خلال الأنشطة العسكرية في بيئة آمنة وروح تنافسية تعزز من ثقتهم بأنفسهم حيث يتم إجراء الفحص الطبي والبدني للطلاب قبل بدء ممارستهم لمختلف الأنشطة والتدريبات التي تشتمل على برامج رياضية وثقافية ووطنية وسيتم في نهاية المخيم تقييم مستوى أداء الطلاب بدنياً وصحياً.

كما أن البرنامج تم تصميمه محلياً بعد الإطلاع على أفضل التجارب وبالشراكة والتنسيق مع أكثر من 50 جهة اتحادية ومحلية في مقدمتها برنامج خليفة والقوات المسلحة ووزارة التربية والتعليم ومجلس ابوظبي للتعليم وغيرها من المؤسسات التعليمية في الدولة للعمل على توحيد الجهود الوطنية لبناء أجيال طلابية تتمتع بالوعي الشامل والتحصين الذاتي والتمكين والقدرة على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.