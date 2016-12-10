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هيئة إسلامية استرالية تطالب ببديل لمسلسل كارتونى أبطاله "خنازير"

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هيئة إسلامية استرالية تطالب ببديل لمسلسل كارتونى أبطاله "خنازير" هيئة إسلامية استرالية تطالب ببديل لمسلسل كارتونى أبطاله "خنازير"

>كتبت: إنجى مجدى

 

ذكرت مواقع إخبارية غربية أن أئمة فى استراليا أطلقوا حملة لإنتاج محتوى كرتونى بديل لحلقات الرسوم المتحركة "بيبا بيج – Peppa Pig" والذى تحتل البطولة فيه عائلة من الخنازير مكونة من الأب والأم والإبنة والابن.

 

 

وبحسب موقع هافنجتون بوست فإن مجلس الأئمة الوطنى الأسترالى  (ANIC) شجع الآباء والأمهات على التبرع لتمويل عروض تلفزيونية تدعم القيم الإسلامية.

 

حيث دعا شادى السليمان، رئيس المجلس، للتبرع لشركة الإنتاج، فى مقطع نُشِر على الصفحة الرسمية له عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

 

 

وقال السليمان: "هذه الأيام، وفى العصر الحديث، ترسخ بشدة لدى أطفالنا مشاهدة الرسوم المتحركة المختلفة على شاشة التلفزيون، ومسؤوليتنا هي ألا نمنعهم من المشاهدة، بل أن نمنحهم بديلاً آخر".

 

وبدأ العمل على تجهيز حلقات المسلسل الكرتونى "تلال بركة" كبديل إسلامى للعرض البريطانى الموجه لأطفال ما قبل سن المدرسة.

 

 

ويعد مسلسل "بيبا الخنزيرة- Peppa Pig" من بين المحتويات الكارتونية الشهيرة عالمياً، حيث يُعرض في 180 بلداً.

 

 

وتقدر شركة One4Kids للإنتاج، التي تعد عروضاً للأطفال ذات طابع إسلامى، أنه يجب أن يتم جمع 20 ألف دولار أمريكى، ليتمكنوا من البدء فى إنتاج "تلال البركة". وقالت الشركة فى بيان لها، إن "الهدف الأساسي من العرض هو تبيين كيفية ممارسة الأطفال للإسلام، وأن يكونوا مواطنين صالحين فى مجتمعهم".

 

 

وأشار صبحي الشيخ، المُنتج لدى شركة One4Kids، إلى أنه يستمتع بالمسلسل الكرتوني بيبا الخنزيرة، ولكن الحلقات "على نحو واضح، توجد بها رسائل تحول الأطفال إلى أطفال أشقياء"، حسب وصفه.

 

 

هذا فيما قالت صحيفة "نيوز" الأسترالية إن الداعية الإسلامية، شادى السليمان، المولود فى أستراليا، معروف بآراءه المتطرفة وقد دعا قبلا إلى رجم الزناة حتى الموت، قائلا إن النساء المخطئات سوف يعلقن من صدورهم فى الجحيم".


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