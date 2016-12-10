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كتلة بمجلس النواب الليبى تطالب "القطرانى" و"المجبرى" بالاستقالة من الرئاسى

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كتلة بمجلس النواب الليبى تطالب "القطرانى" و"المجبرى" بالاستقالة من الرئاسى كتلة بمجلس النواب الليبى تطالب "القطرانى" و"المجبرى" بالاستقالة من الرئاسى

>كتب أحمد جمعة

طالبت كتلة الميثاق بمجلس النواب الليبى، فى طبرق فى بيان لها ،عضوى المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، و"فتحى المجبرى" و "على القطرانى" بالاستقالة الفورية من عضويتهما بالمجلس الرئاسى، مشيرةً إلى مسئولية المجلس عن الأحداث الأخيرة، التى جرت فى الموانئ النفطية.

 

وأكد بيان الكتلة، الذي نشره الموقع الألكترونى للبرلمان أن المجلس الرئاسى والذى وصفته بـ"مجلس الوصاية" ، يعتبر منتهيا قانوناً ودستورياً بحسب جلسة النصاب لمجلس النوّاب ، وفق قولها.

 

يذكر أن عددا من أعضاء مجلس النواب فى طبرق أعلنوا نهاية نوفمبر الماضى تشكيل كتلة جديدة تحت اسم "الميثاق" ،مشيرين أن هدفها الحفاظ على المسار الديمقراطى وبناء مؤسسة عسكرية قويّة تحارب الإرهاب.

 

 

 


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