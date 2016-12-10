وقفة لعشرات المحامين بالنقابة اعتراضًا على قانون تجديد العضوية الجديد

نظم عشرات المحامين ظهر اليوم السبت وقفة داخل مقر نقابة المحامين بالقاهرة، عتراضًا علي صدور قانون تجديد العضوية النقابية الجديد، مطالبين نقيب الصحفيين ومجلسه بالرحيل ووصفوهم بالمجلس الفاشل في هتافاتهم .

تعتبر هذه الوقفة هي الوقفة الثانية للمحامين خلال هذا الأسبوع بعد عدم استجابة مجلس النقابة لمطالبهم وهي شطب القانون .

هذا ويلزم القانون الجديد المحامين العاملين بمهنه المحاماه تقديم التوكيلات التي يعملون بها كشرط أساسي لقبول تجديد العضوية وذلك لضمان ممارسة المهنة , لتمكن النقابة من شطب المحامين الغير ممارسين للمهنة والجدولة الجديده للمحامين .

المراسل : عمر عبدالناصر