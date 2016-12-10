أخبار عاجلة

النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ استعدادًا لأعياد الربيع -
الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ18 مصابًا بتفجيري طنطا والإسكندرية -
"أونا" تنعي والد الزميلة سماح محمد -
البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
خالد الجندي يوضح حكم زواج البنت من وراء أهلها: دي باعت أبوها وأمها -
«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين -
رياض محرز: نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وقفة لعشرات المحامين بالنقابة اعتراضًا على قانون تجديد العضوية الجديد

Google+ Print

15283983_1392754760765167_210471816393727888_n

نظم عشرات المحامين ظهر اليوم السبت وقفة داخل مقر نقابة المحامين بالقاهرة، عتراضًا علي صدور قانون تجديد العضوية النقابية الجديد، مطالبين نقيب الصحفيين ومجلسه بالرحيل ووصفوهم بالمجلس الفاشل في هتافاتهم .

تعتبر هذه الوقفة هي الوقفة الثانية للمحامين خلال هذا الأسبوع بعد عدم استجابة مجلس النقابة لمطالبهم وهي شطب القانون .

هذا ويلزم القانون الجديد المحامين العاملين بمهنه المحاماه تقديم التوكيلات التي يعملون بها كشرط أساسي لقبول تجديد العضوية وذلك لضمان ممارسة المهنة , لتمكن النقابة من شطب المحامين الغير ممارسين للمهنة والجدولة الجديده للمحامين .

المراسل : عمر عبدالناصر

15439947_1392754440765199_2058429908131379330_n 15400464_1392754677431842_1401379341819102508_n 15400361_1392755004098476_8371234085146404000_n 15326470_1392754390765204_8743937570796372877_n 15391069_1392754730765170_9057277071178956079_n 15319036_1392754250765218_5576269802952708633_n 15283983_1392754760765167_210471816393727888_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا