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انقضاء 15 دعاوى تتهم وزير المالية بعدم تنفيذه أحكام قضائية

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انقضاء 15 دعاوى تتهم وزير المالية بعدم تنفيذه أحكام قضائية انقضاء 15 دعاوى تتهم وزير المالية بعدم تنفيذه أحكام قضائية

عمرو الجارحي وزير المالية

قضت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار سليم سليم، وسكرتارية سامي غريب، بانقضاء 15 دعاوى تتهم عمرو الجارحي وزير المالية بعدم تنفيذه أحكام قضائية صادرة من مجلس الدولة بصرف مكافآت مالية “بدل النقدي”، لعدد من المدرسين بمختلف المحافظات، وذلك بعد اثبات ترك المدعين بالحق المدنى للخصومة، في الدعويين المدنية والجنائية.

صدر الحكم في الدعاوي أرقام 24088، 24090، 24770، 24769، 24768، 24758، 24759، 24760، 24749، 24750، 24738،24748، 24739 ،24740 ، 24089 لسنة 2016.

كان عدد من المدرسين بالمحافظات اقام دعاوى تتهم وزير المالية بعدم تنفيذ أحكام صادر لهم من مجلس الدولة بأحقيتهم في صرف مكافآت بدل النقدي عن رصيد الإجازات السنوية الخاصة بهم، إلا أن وزير المالية لم ينفذ تلك الأحكام.

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