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تأييد حبس “مستريح الأميرية” لجمعه 120 مليون جنيه 3 سنوات

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تأييد حبس “مستريح الأميرية” لجمعه 120 مليون جنيه 3 سنوات تأييد حبس “مستريح الأميرية” لجمعه 120 مليون جنيه 3 سنوات

أرشيفية

قررت محكمة جنح مستأنف الأميرية المنعقدة بالعباسية تاييد حبس مستريح الأميرية المتهم بالنصب على المواطنين وجمع 120 مليون جنيه منهم بحجة توظيفها، 3 سنوات.

ترجع الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأميرية عددا من البلاغات التي تفيد بقيام “أ. ح” صاحب محال تجارية بمنطقة الخصوص بإيهام المبلغين باستثمار أموالهم في الأعمال التجارية التي يعمل بها بفائدة أعلى من فائدة البنك، على الفور استجاب المواطنون وسحبوا أموالهم من البنوك والتي تقدر بنحو 120 مليون جنيه أعطوها له بحجة توظيفها.

وأضاف المبلغون عندما ذهبوا لأخذ الأرباح لم يجدوه بعد أن أغلق هاتفه المحمول.

وعلى الفور تم التحري عن المتهم والذي ثبت صحة الواقعة، وأنه نصب على 10 أشخاص في نحو 120 مليون جنيه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتحرر المحضر رقم 60304 لسنة 2016 جنح الأميرية، وتولت النيابة التحقيق.

 

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