قاضى المعارضات بقنا يجدد حبس المتهم بجلب 90 بندقية 30 يوما على ذمة القضية

قنا - وائل محمد

قرر المستشار حسن رأفت قاضى المعارضات بمحكمة مركز قنا، تجديد حبس المتهم بحيازة 90 قطعة سلاح نارى و144 ألف طلقة 30 يوم على ذمة القضية، والذى تم ضبطه أثناء دخول أكبر صفقة سلاح قادمة من السودان بقرية الجزيزة بمحافظة قنا.

البداية كانت بتلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا بمرور سيارة عند الطريق الصحراوى بقرية الجزيرية بمدينة قنا، بيضاء اللون تحمل رقم 54576 نقل سوهاج فى طريقها إلى أحد تجار السلاح لتوزيعها، وكانت الصفقة ضمن شحنة سلاح قادمة السودان.

وأفادت التحريات قيام المهربين بنقل شحنة من الأسلحة على الطرق الصحراوية تم إعداد أكمنة وتم ضبط السيارة، وتم تبادل إطلاق النار.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم الثانى (قائد السيارة ) وبحوزته بندقيه آليه بالخزينة الخاصة بها 18 طلقة من ذات العيار، وضبط السيارة وبتفتيشها ضبط بالصندوق الخلفى عدد تسعة أجولة بداخلها (90) بندقية آلية وضبط عدد ثلاثة وأربعون جوال بلاستيكى وعدد اثنى عشر زنكة معدنية بداخلها ثمانية وثلاثين ألف وتسعمائة طلقة وخمسة آلاف طلقة بإجمالى عدد ثلاث وأربعين ألف طلقة حية وجوال بلاستيكى ممتلئ بالخزائن الحديدية الفارغة لبنادق آلية من ذات العيار.