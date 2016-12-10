أخبار عاجلة

النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ استعدادًا لأعياد الربيع -
الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ18 مصابًا بتفجيري طنطا والإسكندرية -
"أونا" تنعي والد الزميلة سماح محمد -
البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
خالد الجندي يوضح حكم زواج البنت من وراء أهلها: دي باعت أبوها وأمها -
«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين -
رياض محرز: نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأييد حبس "مستريح الأميرية" 3 سنوات لاستيلائه على 120 مليون جنيه من مواطنين

Google+ Print
تأييد حبس "مستريح الأميرية" 3 سنوات لاستيلائه على 120 مليون جنيه من مواطنين تأييد حبس "مستريح الأميرية" 3 سنوات لاستيلائه على 120 مليون جنيه من مواطنين

>كتبت ندى سليم

قضت جنح مستأنف الأميرية، بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم السبت، بتأييد حبس"أ.ح" مالك لعدد من المحلات التجارية، 3 سنوات، بتهمة  النصب على المواطنين والاستيلاء على 120 مليون جنيه، بزعم توظيفها فى عدد من المشروعات الوهمية، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريح الأميرية".

 

كان الضحايا تقدموا ببلاغ إلى قسم شرطة الأميرية، اتهموا فيه "أ. ح" صاحب محال تجارية بمنطقة الخصوص، بإيهام المبلغين باستثمار أموالهم فى الأعمال التجارية، التى يعمل بها بفائدة أعلى من فائدة البنك، على الفور استجاب المواطنون وسحبوا أموالهم من البنوك، التى تقدر بنحو 120 مليون جنيه أعطوها له بحجة توظيفها.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365