تأييد حبس "مستريح الأميرية" 3 سنوات لاستيلائه على 120 مليون جنيه من مواطنين

كتبت ندى سليم

قضت جنح مستأنف الأميرية، بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم السبت، بتأييد حبس"أ.ح" مالك لعدد من المحلات التجارية، 3 سنوات، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على 120 مليون جنيه، بزعم توظيفها فى عدد من المشروعات الوهمية، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريح الأميرية".

كان الضحايا تقدموا ببلاغ إلى قسم شرطة الأميرية، اتهموا فيه "أ. ح" صاحب محال تجارية بمنطقة الخصوص، بإيهام المبلغين باستثمار أموالهم فى الأعمال التجارية، التى يعمل بها بفائدة أعلى من فائدة البنك، على الفور استجاب المواطنون وسحبوا أموالهم من البنوك، التى تقدر بنحو 120 مليون جنيه أعطوها له بحجة توظيفها.