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السيسي: «لا فائدة من التعليم مع وطن ضائع»

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السيسي: «لا فائدة من التعليم مع وطن ضائع» السيسي: «لا فائدة من التعليم مع وطن ضائع»

الرئيس عبدالفتاح السيسى

قال الرئيس عبدالفتاح ، إن العديد من الدول المحيطة بمصر، كانت في مراتب أكثر تقدما في التعليم، لكن مع الثورات والفوضى واشتعال النزاعات، ظهر أنهم لم يكونوا ناجحين في التعليم، لأنهم لم ينتجوا عقولا قادرة على التعامل مع هذه الأوضاع، متابعا: “مقدروش يصيغوا الشخصية اللي قادرة تتعامل مع الحروب والدماء”.

وأضاف السيسي، خلال حديثه في جلسة “قضايا التعليم”، من الحوار الشهري الأول للشباب: “مقدروش يصيغوا شخصية ضد القتل والدمار، يبقى فشلوا في التعليم”. متابعا: “ينفع التعليم في إيه مع وطن ضائع، لا.. ده إحنا عندنا تحديات كبيرة جدا”.

ويشارك في الجلسة عدد من الشباب ورؤساء الأحزاب وبرلمانيين، وعدد من المثقفين والشخصيات العامة. ويتضمن البرنامج عددا من الجلسات العامة، التي تتناول نتائج اجتماعات الحوار الوطني الخاص بقضايا التعليم، وسيتم في هذا الإطار مناقشات حرة مع الشباب، واستعراض لما تم تحقيقه من رؤى خلال الفترة الماضية.

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