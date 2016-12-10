أخبار عاجلة

النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ استعدادًا لأعياد الربيع -
الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ18 مصابًا بتفجيري طنطا والإسكندرية -
"أونا" تنعي والد الزميلة سماح محمد -
البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
خالد الجندي يوضح حكم زواج البنت من وراء أهلها: دي باعت أبوها وأمها -
«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين -
رياض محرز: نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

رئيس مجلس الإذاعة والتلفزيون لـONA: نبحث إصدار”ماسبيرو كيدز” ملحق أسبوعي قريبًا

Google+ Print
رئيس مجلس الإذاعة والتلفزيون لـONA: نبحث إصدار”ماسبيرو كيدز” ملحق أسبوعي قريبًا رئيس مجلس الإذاعة والتلفزيون لـONA: نبحث إصدار”ماسبيرو كيدز” ملحق أسبوعي قريبًا

كتبت- إنجي لطفي

قال أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتلفزيون، إن ملحق ” ماسبيرو كيدز” الذي صدر مؤخرًا بشكل شهري نبحث تحويله إلى ملحق أسبوعي قريبًا.

وأضاف سليم في تصريحات لـONA أن ملحق “ماسبيرو كيدز” ملحق موجه للأطفال من 6 سنوات حتى سن 12 سنة، موضحًا أنه ملحق يتناول القصص المصورة، ويُعَد فرصة لاكتشاف نفسه كـ ملون أوفنان تشكيلي.

وتابع سليم أن هناك تنسيق يتم يتعلق بالتبادل المشترك بين ملحق ” ماسبيرو كيدز” وبرنامج “المواهب” على القناة الثالثة وقناة العائلة من أجل اكتشاف المواهب.

وأكد على أهمية وضرورة تواجد ملحق ” ماسبيرو كيدز” جاء من أجل سد جزء من ثغرة غياب مجلات أطفال مؤكدًا أيضًا على افتقاد أجيال الأطفال للقصص المصورة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا