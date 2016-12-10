رئيس مجلس الإذاعة والتلفزيون لـONA: نبحث إصدار”ماسبيرو كيدز” ملحق أسبوعي قريبًا

كتبت- إنجي لطفي

قال أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتلفزيون، إن ملحق ” ماسبيرو كيدز” الذي صدر مؤخرًا بشكل شهري نبحث تحويله إلى ملحق أسبوعي قريبًا.

وأضاف سليم في تصريحات لـONA أن ملحق “ماسبيرو كيدز” ملحق موجه للأطفال من 6 سنوات حتى سن 12 سنة، موضحًا أنه ملحق يتناول القصص المصورة، ويُعَد فرصة لاكتشاف نفسه كـ ملون أوفنان تشكيلي.

وتابع سليم أن هناك تنسيق يتم يتعلق بالتبادل المشترك بين ملحق ” ماسبيرو كيدز” وبرنامج “المواهب” على القناة الثالثة وقناة العائلة من أجل اكتشاف المواهب.

وأكد على أهمية وضرورة تواجد ملحق ” ماسبيرو كيدز” جاء من أجل سد جزء من ثغرة غياب مجلات أطفال مؤكدًا أيضًا على افتقاد أجيال الأطفال للقصص المصورة.