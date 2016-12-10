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تأجيل محاكمة ريهام سعيد وآخر لاتهامهما بتشويه سمعة “زينة” لـ24 ديسمبر

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تأجيل محاكمة ريهام سعيد وآخر لاتهامهما بتشويه سمعة “زينة” لـ24 ديسمبر تأجيل محاكمة ريهام سعيد وآخر لاتهامهما بتشويه سمعة “زينة” لـ24 ديسمبر

ريهام سعيد

قررت محكمة جنح أول اكتوبر، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الإعلامية ريهام سعيد والصحفي أحمد الهواري، لاتهامهما بتشويه سمعة الفنانة زينة، لجلسة 24 ديسمبر للمرافعة النهائية.

كان عاصم قنديل، محامي الممثلة زينة، قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المذيعة ريهام سعيد مقدمة برنامج “صبايا الخير” بقناة النهار.

وقال محامي زينة في بلاغه إن ريهام سعيد قامت بتشويه سمعة زينة والتشهير بها من خلال استضافة الصحفي أحمد الهوارى تحدث خلالها عن مشكلة زينة مع أحمد عز، مدعيا أن الفنانة زينة كانت على علاقة برجل أعمال، هو والد أطفالها.

واتهم محامى زينة ريهام سعيد بتزييف الحقائق ونشر أخبار مغلوطة مما يعرضها للمسائلة القانونية.

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