تجديد حبس شقيقين بمدينة نصر أجبرا صديقهما على ارتداء بدلة رقص

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر تجديد حبس شقيقان أجبرا صديقهما على ارتداء بدلة رقص انتقاما منه بسبب الصراع على فتاة.

كانت نيابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار شريف مختار أمرت بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيق استدرجا صديقهما إلى شقتهما، وأجبراه على ارتداء بدلة رقص وتصويره انتقامًا منه، بسبب الصراع على فتاة.

تلقى قسم شرطة ثان مدينة نصر بلاغًا من شاب، اتهم فيه صديقيه باستدراجه إلى شقتهما للاعتداء عليه وإجباره على ارتداء بدلة رقص لابتزازه والانتقام منه.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن أحد المتهمين صديق للمجنى عليه ونشب بينهما صراع على فتاة، حيث تعرف المجنى عليه على فتاة كانت على علاقة بأحد المتهمين، وقرر صديق المجنى عليه الانتقام منه واتفق مع شقيقه على استدراجه إلى شقتهما وإجباره على ارتداء بدلة رقص وتصويره وهو يرقص ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين وإحالته للنيابة

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