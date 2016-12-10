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"جنح العجوزة" تقضى بانقضاء 15 دعوى تتهم وزير المالية بعدم تنفيذ أحكام

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"جنح العجوزة" تقضى بانقضاء 15 دعوى تتهم وزير المالية بعدم تنفيذ أحكام "جنح العجوزة" تقضى بانقضاء 15 دعوى تتهم وزير المالية بعدم تنفيذ أحكام

>كتب سليم على

قضت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار سليم سليم، وأمانة سر سامى غريب، بانقضاء 15 دعوى أقامها عدد من المدرسين بالمحافظات، تتهم عمرو الجارحى وزير المالية، بعدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحهم من مجلس الدولة بصرف مكافآت مالية خاصة بهم، بسبب إثبات ترك المدعيين بالحصر المدنى للدعاوى المدنية والجنائية والمصاريف.

صدر الحكم فى الدعاوى أرقام 24088، 24090، 24770، 24769، 24768، 24758، 24759، 24760، 24749، 24750، 24738،24748، 24739 ،24740 ، 24089 لسنة 2016.

كان عدد من المدرسين بالمحافظات قد أقاموا دعاوى تتهم وزير المالية بعدم تنفيذ أحكام صادر لهم من مجلس الدولة بأحقيتهم فى صرف مكافآت بدل النقدى عن رصيد الإجازات السنوية الخاصة بهم، إلا أن وزير المالية لم ينفذ تلك الأحكام.

 


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