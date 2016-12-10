الصحة: إعدام 3 أطنان “حلوى المولد” غير صالحة للاستهلاك الآدمى

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن اعدام 3 طن و 307 كيلو جرام من حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط 2 طن و 583 كيلو جرام في حملات موسعة للإدارة العامة لمراقبة الأغذية خلال الفترة من 20 نوفمبر الى 4 ديسمبر على مصانع وأماكن العرض والبيع وتداول حلوى المولد في جميع محافظات الجمهورية .

أوضحت الدكتورة مايسة حمزة مدير الادارة العامة لمراقبة الاغذية فى بيان لوزارة الصحة اليوم، أانه تم إصدار منشور لجميع المديريات الصحية بجميع محافظات الجمهورية لتكثيف عمليات المراقبة لتشمل جميع مراحل التصنيع والتخزين والعرض والتداول لحلوى المولد.

حيث قام فريق من مراقبي الأغذية بجميع الادارات الصحية بالجمهورية بعمل عدة حملات ، حيث قام بالمرور على عدد1227 منشأة لإنتاج وبيع حلوى المولد حيث أسفرت هذه الحملات عن إعدام 3 طن و 307 كيلو جرام من حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط 2 طن و 583 كيلو جرام من الحلوى حيث تم سحب 3375 عينة وإرسالها للمعامل لتحليلها للتأكد من سلامتها من حيث الالوان التي تصبغ بها والمواد الخام التي تصنع منها والتأكد من انها سليمة وصالحة ومطابقة للمواصفات القياسية المصرية .

كما تم تحرير عدد‪ 1172‪ محضر،وتوصية باغلاق 152 منشأة لعدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط ولوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية الذي يمنعها من التشغيل ويؤثر على الصحة العامة .

وتؤكد وزارة الصحة على ضرورة إلتزام العاملين فى مجال الأغذية بكافة الاشتراطات الصحية وخلوهم من الامراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية كذلك ضرورة التزام كافة المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية .

كما تؤكد الوزارة على استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين ، وتهيب بالسادة المواطنين عدم شراء منتجات مجهولة المصدر والتأكد من سريان تاريخ الصلاحية وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة.