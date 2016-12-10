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حبس صاحب شركة أونست 3 سنوات وكفالة 1000 جنيه لاتهامه بالنصب على المواطنين

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حبس صاحب شركة أونست 3 سنوات وكفالة 1000 جنيه لاتهامه بالنصب على المواطنين حبس صاحب شركة أونست 3 سنوات وكفالة 1000 جنيه لاتهامه بالنصب على المواطنين

إكرامى الصباغ

قضت محكمة جُنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وسكرتارية مصطفى رشدى، بحبس رجل الأعمال إكرامي الصباغ صاحب شركة أونست للتطوير العقاري، 3 سنوات وكفالة 1000 جنيه، لاتهامه بالنصب على المواطنين.

وجاء في الدعوي رقم 16610 لسنة 2016 جُنح الدقي، أن شركة أونست كانت قد أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات في مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالي وتقدم المواطنون بطلبات للحجز وسددوا خلالها أموالا حسب الاتفاق ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم وحددت موعدا للتسليم إلا أنها خالفت شروط التعاقد، ولم يتسلم المتعاقدون الوحدات المتعاقد عليها.

 

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