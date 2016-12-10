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«الجروان» يطالب بفرض وقف إطلاق نار شامل في سوريا

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«الجروان» يطالب بفرض وقف إطلاق نار شامل في سوريا «الجروان» يطالب بفرض وقف إطلاق نار شامل في سوريا

رئيس البرلمان العربي

طالب السيد أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، المنتهي ولايته بفرض وقف إطلاق نار شامل وكامل في سوريا حقنا لدماء السوريين.

ودعا “الجروان” في كلمة له في افتتاح جلسة البرلمان العربي التي عقدت اليوم لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسئولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه الأزمة السورية, وإيجاد حل جاد وفعال ينهي هذه الأزمة التي تستمر للعام السادس على التوالي.

وحث كافة المنظمات الإغاثية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمرأة والطفل, وإغاثة اللاجئين, على التدخل من أجل إغاثة الشعب السوري في الداخل، مطالبين بالسماح لهم جميعا بالمرور الآمن من أجل توفير الخدمات الإنسانية، وفي مخيمات اللجوء في دول الجوار خاصة الأردن ولبنان والعراق، وبالأخص مع دخول فصل الشتاء وما يواجهونه من برد قارس، مجددا الدعوة لكافة الجهات المعنية للتجاوب مع مبادرة البرلمان العربي لإغاثة اللاجئين السوريين.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن الوضع المزري الذي وصل اليه حال الشعب السوري الشقيق، في العديد من مدن الداخل السوري ،  والقصف المستمر عليها، لابد له أن يتوقف فورًا ، وأن يسمع العالم أخيرا صوت العقل، وينهي هذه المسرحية من التجاذبات السياسية العقيمة, الذي يذهب ضحيتها أبناء الشعب السوري.

أ ش أ

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