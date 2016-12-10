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غدًا.. طقس مائل للبرودة شمالاً حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 19

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غدًا.. طقس مائل للبرودة شمالاً حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 19 غدًا.. طقس مائل للبرودة شمالاً حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 19

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد،  طقس مائل للبرودة شمالاً حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا  يصل لحد الصقيع على وسط سيناء .

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة هناك والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج مابين متر ونصف الى مترين وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج مبيان مترين إلى مترين ونصف، أما الرياح السطحية على كلا البحرين تكون شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن : القاهرة 12/19 -الإسكندرية 14/19 -بورسعيد 16/19 -الإسماعيلية 09 /20 -الغردقة 17/ 22 -شرم الشيخ 14 / 23 -أسوان11/ 25 -شلاتين 18/ 26 -حلايب 19 / 24 -الوادى الجديد11/ 22 -السلوم 11/ 17.

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