مجلة الإذاعة والتلفزيون تعيد “ماسبيرو سات”..وملحق جديد عن الصحة والمرأة



> كتبت- إنجي لطفي

قال أحمد سليم رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتلفزيون، إن المجلة بصدد التحضير لملحق جديد يحمل مسمى ” بيوتي” وهو ملحق متخصص فيما يتعلق بموضوعات الصحة والجمال والمرأة والموضة والتغذية، مضيفًا أنه سيصدر في يناير المقبل.

وأكد سليم في تصريحات لـONA، على عودة ملحق” ماسبيرو سات” والذي كان قد توقف منذ فترة من أجل تطوير المحتوى، موضحًا أن الملحق سيعود للإصدار في ثوب جديد مع تطوير المحتوى مثل: القضايا التي تضمنها البرامج، ومضمونها، على عكس ماكانت في وقت سابق تتناول الترددات الإذاعية، ومن المقرر عودته للإصدار يناير المقبل.

يذكر أن مجلة الإذاعة والتلفزيون أصدرت ملحقين جديدين مؤخرًا وهما “ماسبيرو بيزنس” وهو ملحق متخصص في الاقتصاد وتناول الإعلام الاقتصادي، ويتم فيه التنسيق مع برامج الاقتصاد في قطاع الأخبار، كما تم إصدار ملحق متخصص عن الأمن ويتعلق بالثقافة الأمنية، وتم إجراء لقاءات مع مساعدي وزير الداخلية، كما يتطرق الملحق للحديث عن دور شركات الأمن مثل: فالكون وتواجدها في تغطية المباريات والجامعات وجميع المنشأت المكلفة بها.