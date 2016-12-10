ننشر تقرير الطب الشرعي الخاص بعناصر الشرطة المصابة فى انفجار الهرم

تسلمت نيابة حوادث جنوب الجيزة التقرير الطبى الخاص بالشرطيين الثلاثة المصابين فى حادث الإنفجار الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة بمحيط مسجد السلام بالهرم، وهم كلا من رمضان محمد عراقى 23 سنة، محمود عبد الحميد حسن 20 سنة، عبد الله محمد سالم 20 سنة.

وكشف التقرير أن المصاب الأول رمضان عراقى تلقى العلاج بمستشفى الهرم وأنه اصيب بكمدات وجروح طفيفة فى مناطق متفرقة من الجسد، فضلا عن شظايا من تناثر بقايا العبوة الناسفة، وعقب استقرار حالته الصحية صرح له بالمغادرة.

فيما كشف التقرير أن المصاب الثانى محمود عبد الحميد تلقى العلاج داخل مستشفى أم المصريين، وأنه أصيب بكسر فى الذراع فضلا عن كلمات فى مناطق متفرقة بالجسد، أما المصاب الثالث عبد الله محمد سالم فتم نقله إلى مستشفى القصر العيني نظرا لخطورة إصابته، حيث أنه مصاب بكدمات وسحجات فى مناطق متفرقة من الجسد ونزيف داخلى.