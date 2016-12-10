تأجيل محاكمة “مرسى” و 24 آخرين بقضية “إهانة القضاء” لجلسة 14 يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون للإخوان فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاء”، والمتهمين فيها بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، لجلسة 14 يناير المقبل، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

كما أمرت المحكمة بضبط المتهم محمود الخضيرى وحبسه على ذمة القضية.

يذكر أن النيابة أكدت فى بداية الجلسة أن المستشار محمود الخضيرى المتهم تغيب عن جلسه اليوم، وذلك بعد إخلاء سبيله لانتهاء فترة حبسه على ذمة قضية أخرى، وكونه غير محبوس على ذمة قضية “إهانة القضاء”، فأصدرت المحكمه قرارها بضبطه وحسبه على ذمة القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار حماده محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر صادق وأسامة محمد على، وبسكرتارية ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل وهانى حمودة.

ويحاكم بإهانة القضاء الرئيس المعزول محمد مرسى و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان فى القضية المتهمين فيها بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية .

وكانت هيئة التحقيق قد أسندت إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء