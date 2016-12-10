ورشة لـ"مياه الشرب" توصى بزيادة ندوات التوعية

الإسماعيلية – جمال حراجى

أوصت الورشة السنوية لتوعية الشركات التابعة لمياه الشرب والصرف الصحي التى أقامتها الشركة القابضة، بتمكين التوعية من أداء دورها لتحقيق انتشار أوسع وفعالية وتأثير فى دور المتغيرات والتطوير التكنولوجي ومراعاة التنوع وطبيعة كل شركة والجمهور المستهدف.

وأقيمت فعاليات الورشة تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والمهندس طة عبداللطيف رئيس شركة مياه القناه.

حضر ختام الورشة دكتور إبراهيم خالد رئيس شركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحي وفتحي إسماعيل رئيس القطاع التجاري بالقليوبية وعادل عبد المنعم مدير عام العلاقات العامة والإعلام والتوعية بمحافظات القناة ودسوقي عتمان رئيس قطاع الشئون الإدارية بشركة دمياط وشارك فى النقاشات سيف شعلان مدير التوعية بمحافظات القناة وريهام علاء من قطاع السويس.