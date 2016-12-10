بالصور ..حملة على محلات الأسمدة والمبيدات الزراعية بالقليوبية

القليوبية حسن عفيفى

شنت مديرية الزراعة بالقليوبية حملة على محلات الاتجار فى المبيدات والأسمدة بناحية صنافير مركز قليوب، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية بتكثيف الرقابة على المحال غير المرخصة.

وقال المهندس طه متولى نعيم وكيل وزارة الزراعة فى تصريح صحفى له اليوم، إنه تم تحرير محضرى جنح ضد محال اتجار للمبيدات بدون ترخيص وغير مسجلة بوزارة الزراعة.

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية استعدت للزراعة الشتوية ، حيث تم توفير 13 ألف طن من الأسمدة للمحاصيل الشتوية للمزارعين على مستوى المحافظة تصرف من مقارات الجمعيات الزراعية بالقرى وفقا للحيازات الزراعية وذلك بالأسعار الرسمية.