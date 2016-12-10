«الأرصاد»: طقس الأحد مائل للبرودة.. والقاهرة 19

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غداً الأحد، طقس مائل للبرودة شمالاً حتى شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد نهاراً شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة هناك والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج من مترين إلى مترين ونصف، أما الرياح السطحية على البحرين تكون شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: القاهرة (12 19)، والإسكندرية (14 19)، ومطروح (16 20)، وبورسعيد (16 19)، ودمياط (16 19)، والإسماعيلية (9 20)، والسويس (10 20).