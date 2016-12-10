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اتحاد الكرة يخطر الأهلى والمصرى بإقامة مباراتهما ببرج العرب رسميا

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اتحاد الكرة يخطر الأهلى والمصرى بإقامة مباراتهما ببرج العرب رسميا اتحاد الكرة يخطر الأهلى والمصرى بإقامة مباراتهما ببرج العرب رسميا

>كتب حاتم رضا

أرسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً إلى ناديى الأهلى والمصرى يخطرهما فيه بموافقة الأمانة العامة لوزارة الدفاع على استضافة الجيش ببرج العرب لمباراة الجولة السادسة عشر من الدوري العام والتى تجمع الفريقين، وهى المباراة المقرر اقامتها في الثامنة مساء الأحد الموافق الثامن عشر من ديسمبر الجارى.

جدير بالذكر أن ستاد الجيش ببرج العرب كان قد سبق له استضافة مباراتى الفريقين معاً خلال الموسم الماضى، حيث أقيمت مباراة الدور الأول فى الثالث والعشرين من فبراير الماضى وانتهت بالتعادل الإيجابى هدفين لكل فريق ، فيما أقيمت مباراة الدور الثاني في الثالث عشر من يونيو الماضي وانتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.


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