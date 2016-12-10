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حسام البدرى يتحدث عن 3 مواجهات نارية تنتظر الأهلي

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حسام البدرى يتحدث عن 3 مواجهات نارية تنتظر الأهلي حسام البدرى يتحدث عن 3 مواجهات نارية تنتظر الأهلي

>كتب رمضان حسن

شدد حسام البدرى المدير الفنى للأهلي، على صعوبة مباراة إنبى المقرر لها الاثنين فى الجولة الـ15 لمسابقة الدورى وقال: "الفريق البترولى خصم قوى ومنظم، ويملك جهازًا فنيًا مميزًا للغاية ومجموعة من أفضل اللاعبين".

 

وأكد البدرى أن كل مباريات الدورى صعبة وتحمل أهمية كبيرة، مشددًا على أنه لم يعد هناك فريق كبير وآخر صغير فى ظل تطلعات كل الأندية إلى تحقيق الفوز، خاصة عندما تواجه الأهلى الأمر الذى يزيد من قوة المنافسة وصعوبة المواجهات.

 

وأوضح أن الفريق أمامه 3 مباريات فى غاية القوة قبل نهاية الدور الأول أمام إنبى والمصرى والزمالك، وأن هدفه الذى سبق وأعلن عنه هو حصد أكبر عدد من النقاط والاستمرار فى صدارة المسابقة كخطوة ضمن خطوات الفوز بلقب الدورى.


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