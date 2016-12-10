أهالى رشيد يشكرون الفريق صدقى و”حفتر” بعد الإفراج عن السفينة المحتجزة ببنغازي

قدم اهالي مدينة رشيد بمحافظة البحيرة ، الشكر للفريق صدقي صبحي وزير الدفاع بعد تدخله لافراج عن سفينة الصيد المصرية ” الامير غالي المستعين بالله ” المحتجزة ببنغازي بدوله ليبيا الشقيقة وعلي متنها عدد 16صياد مصري.

> وذلك لدخولهم المياه الاقليميه الليبية امام ساحل منطقه الصابري وسوق الحوت ببنغازي التي تشهد اشتباكات بين تنظيم داعش الارهابي وقوات الجيش الليبي

> حيث قامت القوات البحريه الليبية بتامين السفينه حتي الخروج من المياه الاقليميه الليبية وصولا للمياه الاقليميه المصريه ودعت الصيادين المصريين بعدم التواجد بمنطقة الاشتباكات المحتمله .

> قدم أهالي رشيد خالص الشكر للمشير خليفه حفتر القائد العام للجيش الليبي .