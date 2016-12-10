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أهالى رشيد يشكرون الفريق صدقى و”حفتر” بعد الإفراج عن السفينة المحتجزة ببنغازي

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أهالى رشيد يشكرون الفريق صدقى و”حفتر” بعد الإفراج عن السفينة المحتجزة ببنغازي أهالى رشيد يشكرون الفريق صدقى و”حفتر” بعد الإفراج عن السفينة المحتجزة ببنغازي

الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي

قدم اهالي مدينة رشيد بمحافظة البحيرة ، الشكر للفريق صدقي صبحي وزير الدفاع بعد تدخله لافراج عن سفينة الصيد المصرية ” الامير غالي المستعين بالله ” المحتجزة ببنغازي بدوله ليبيا الشقيقة وعلي متنها عدد 16صياد مصري.
> وذلك لدخولهم المياه الاقليميه الليبية امام ساحل منطقه الصابري وسوق الحوت ببنغازي التي تشهد اشتباكات بين تنظيم داعش الارهابي وقوات الجيش الليبي
> حيث قامت القوات البحريه الليبية بتامين السفينه حتي الخروج من المياه الاقليميه الليبية وصولا للمياه الاقليميه المصريه ودعت الصيادين المصريين بعدم التواجد بمنطقة الاشتباكات المحتمله .
> قدم أهالي رشيد خالص الشكر للمشير خليفه حفتر القائد العام للجيش الليبي .

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