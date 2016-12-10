موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا .. انطلاق جلسة الحوار الشهرى للشباب

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها انطلاق جلسة الحوار الشهرى للشباب و محكمة النقض تلغى سجن صفوت الشريف ونجله فى قضية الكسب غير المشروع وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

قال مصدر بقسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، إن القسم لم يتلقى حتى الآن، التعديل الخاص بالمادة 10 من قانون التظاهر الذى أعدته الحكومة بناء على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، والذى أعلن عن الانتهاء منها فى اجتماع مجلس الوزراء الماضى.

قال اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، إن الإرهاب لم ينته ومازال موجودًا، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية عازمة على التصدى للإرهاب واقتلاعه من جذوره.

وأضاف وزير الداخلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على هامش انعقاد المؤتمر الشهرى للشباب، أنه يتقدم بخالص العزاء لأسر الشهداء الذين سقطوا فى الحادث الإرهابى الغادر الذى استهدف كمين الهرم أمس

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم المؤتمر الدوري الأول للشباب بمشاركة مئات من الشاب من مختلف المحافظات والجامعات والأحزاب السياسية، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، والعديد من الوزراء وكبار مسئولى الدولة وأعضاء مجلس النواب والقيادات السياسية والعلمية والدينية والخبراء الاقتصاديين والأحزاب السياسية.

توجهت السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، للمشاركين فى المؤتمر الشبابى المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالشكر والتقدير.

وكتبت السفيرة مشيرة خطاب، عبر حسابها الشخصى، على موقع التدوينات المصغرة تويتر ،اليوم السبت "من الخرطوم عاصمة السودان الشقيق، شكرًا لمؤتمر شباب مصر المنعقد حاليا، على الدعم الغالى، واتطلع للقاء قريب."

قررت محكمة النقض، قبول الطعن المقدم من صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق،على حكم محكمة الجنايات الصادر، بمعاقبة صفوت ونجله إيهاب بالسجن لمدة 5 سنوات، ورد مبلغ 209 ملايين و708 آلاف جنيه، وتغريمهم مبلغ مماثل، وذلك لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ فى تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، و إعادة المحاكمة.

يقدم "اليوم السابع" أهم 10 معلومات حول مشروع المثلث الذهبى المزمع إنشاؤه، فى مدن "سفاجا والقصير وقنا"، والذى انتهت من إعداد الدراسات حوله وزارة التجارة والصناعة، على أن تقوم بتقديم الدراسات لمجلس الوزراء خلال أسبوعين من الآن.

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية اليوم السبت، الدكتور نج إنج هين وزير الدفاع بدولة سنغافورة على هامش مشاركته في الدورة الـ 12 لمنتدى "حوار المنامة"، الذى ينظمه المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية، خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2016.

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، نظر محاكمة 738 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.