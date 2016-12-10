موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا .. انطلاق جلسة الحوار الشهرى للشباب

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نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها انطلاق جلسة الحوار الشهرى للشباب و محكمة النقض تلغى سجن صفوت الشريف ونجله فى قضية الكسب غير المشروع وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:
قال مصدر بقسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، إن القسم لم يتلقى حتى الآن، التعديل الخاص بالمادة 10 من قانون التظاهر الذى أعدته الحكومة بناء على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، والذى أعلن عن الانتهاء منها فى اجتماع مجلس الوزراء الماضى.
قال اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، إن الإرهاب لم ينته ومازال موجودًا، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية عازمة على التصدى للإرهاب واقتلاعه من جذوره.
وأضاف وزير الداخلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على هامش انعقاد المؤتمر الشهرى للشباب، أنه يتقدم بخالص العزاء لأسر الشهداء الذين سقطوا فى الحادث الإرهابى الغادر الذى استهدف كمين الهرم أمس
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم المؤتمر الدوري الأول للشباب بمشاركة مئات من الشاب من مختلف المحافظات والجامعات والأحزاب السياسية، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، والعديد من الوزراء وكبار مسئولى الدولة وأعضاء مجلس النواب والقيادات السياسية والعلمية والدينية والخبراء الاقتصاديين والأحزاب السياسية.
توجهت السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، للمشاركين فى المؤتمر الشبابى المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالشكر والتقدير.
وكتبت السفيرة مشيرة خطاب، عبر حسابها الشخصى، على موقع التدوينات المصغرة تويتر ،اليوم السبت "من الخرطوم عاصمة السودان الشقيق، شكرًا لمؤتمر شباب مصر المنعقد حاليا، على الدعم الغالى، واتطلع للقاء قريب."
قررت محكمة النقض، قبول الطعن المقدم من صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق،على حكم محكمة الجنايات الصادر، بمعاقبة صفوت ونجله إيهاب بالسجن لمدة 5 سنوات، ورد مبلغ 209 ملايين و708 آلاف جنيه، وتغريمهم مبلغ مماثل، وذلك لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ فى تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، و إعادة المحاكمة.
يقدم "اليوم السابع" أهم 10 معلومات حول مشروع المثلث الذهبى المزمع إنشاؤه، فى مدن "سفاجا والقصير وقنا"، والذى انتهت من إعداد الدراسات حوله وزارة التجارة والصناعة، على أن تقوم بتقديم الدراسات لمجلس الوزراء خلال أسبوعين من الآن.
استقبل سامح شكرى وزير الخارجية اليوم السبت، الدكتور نج إنج هين وزير الدفاع بدولة سنغافورة على هامش مشاركته في الدورة الـ 12 لمنتدى "حوار المنامة"، الذى ينظمه المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية، خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2016.
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، نظر محاكمة 738 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
فى آخر كلماته أمام البرلمان العربى من منصة الرئاسة قبل انتهاء ولايته وانتخاب رئيس جديد، وجه أحمد الجروان، الشكر لمصر على استضافتها للجلسات الماضية للبرلمان العربى، لافتا إلى أنها قدمت الأفضل لإنجاح البرلمان العربى وجلساته.
فاز النائب أحمد رسلان، مرشح مصر على مقعد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، بعدد أصوات 51 من إجمالى 66 صوتا من أعضاء البرلمان العربى البالغ عددهم 88 نائبا.
يذكر أن البرلمان العربى أجرى اليوم، انتخاباته لاختيار رئيسه ونوابه الأربعة، حيث فتح مشعل بن فهم السلمى، رئيس البرلمان العربى الجديد، باب الترشح للأعضاء على مناصب النواب الأربعة للرئيس، على أن تسجل الأمانة العامة أسماء المرشحين وإعلانها فى شاشات العرض الداخلية.
تمارس قناة الجزيرة سياستها التدميرية والتخريبية فى الدول العربية والذى اعتادت عليه القناة القطرية حيث دست فى تقرير لها صباح اليوم العلم الإسرائيلى بين الدول العربية فى تقرير لها عن معدلات الفساد فى العالم.
عاد علاء وجمال، نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، إلى ممارسة الحياة الطبيعية، وظهرا فى أكثر من مناسبة اجتماعية كان آخرها فى أحد المطاعم بشبرا، وذلك بعد أن برأتهما محكمة الجنايات من قضية قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وإخلاء سبيلهما على ذمة قضايا قصور الرئاسة.
غادر منذ قليل، الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، محكمة النقض عقب نظر أولى جلسات طعن رئيس مجلس الشورى الأسبق، صفوت الشريف، ونجله "إيهاب"، لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة، بسجنهما 5 سنوات وإلزامهما برد 209 ملايين و78 ألفا و454 جنيها، على خلفية إدانتهما فى قضية كسب غير مشروع.
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