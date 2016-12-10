سامح شكرى: علاقتنا مع السعودية متميزة ولا تقارب مع إيران

المنامة (رويترز)

أشاد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم السبت، "بالعلاقات المميزة" بين مصر بالسعودية نافيا تقارير عن خلاف بين البلدين بعد أن عبرت مصر عن دعمها للتدخل الروسى فى سوريا.

وصوتت مصر لصالح قرار تدعمه روسيا فى الأمم المتحدة بشأن روسيا فى أكتوبر لا يشمل دعوات لوقف قصف حلب وهو ما رفضته السعودية بشدة.

وأبلغت السعودية الشهر الماضى مصر بتأجيل شحنات منتجات بترولية فى إطار حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 23 مليار دولار لأجل غير مسمى لكن شكرى نفى وجود خلاف بين البلدين وقال إنه جرى التضخيم من شأن أى خلافات.

وقال شكرى "من وجهة نظر مصر دعونى أؤكد لكم أن لدينا رؤية شديدة الوضوح فيما يخص الطبيعة الجوهرية لتلك العلاقة... الأمن القومى العربى يعتمد على الترابط والتفاهم الموجود بين السعودية ومصر."

وأضاف شكرى فى تصريحات أدلى بها فى منتدى حوار المنامة لأمن الشرق الأوسط بالبحرين "الحساسية الموجودة ... بشأن ما قد يراه البعض اختلافا فى الآراء أو وجهات النظر قد تضخمه الصحافة ليأخذ أبعادا تتخطى العلاقات المميزة المتأصلة بين البلدين."

وأوضح شكرى أن مصر لا توثق علاقتها بإيران التى لا تربطها بها علاقات دبلوماسية منذ أواخر السبعينيات لكنه قال إن مصر تتعامل مع إيران فى مؤتمرات متعددة الأطراف.

وقال "مصر تبقى على قطع العلاقات الدبلوماسية... ولم تتخذ أى موقف لتغيير هذا الوضع."

وأضاف "استغلت مصر على الدوام فرصة مثل تلك المناقشات لإعادة التأكيد على مواقف الأمة العربية ومصالح الأمة العربية فى مواجهة ما قد تكون سياسات توسعية تنتهجها إيران."

وتتهم السعودية وبعض دول الخليج إيران بمحاولة محاصرة المملكة من خلال دعم جماعات مسلحة فى المنطقة وهو ما تنفيه طهران.