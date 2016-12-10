غدًا.. شيخ الأزهر يلقي خطابا عالميا في افتتاح القمة العالمية لرئيسات البرلمانات بأبو ظبي

يتوجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، غدًا الأحد، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي وذلك في زيارة تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يلقي فضيلة الإمام الأكبر خطاباً عالمياً في “القمة العالمية لرئيسات البرلمانات” والتي تنعقد تحت عنوان “متحدون لصياغة المستقبل”، بمشاركة 50 رئيسة برلمان حول العالم والأمين العام للأمم المتحدة وأكثر من 100 شخصية عالمية ، بحضور 400 برلماني من 50 دولة، إضافة إلى 200 قيادة شابة من جميع أنحاء العالم.

وتعتبر القمة التي تنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في الفترة من 12 : 13 ديسمبر الجاري، أكبر تجمع نسائي برلماني على مستوى الرؤساء ، كما أنها المرة الأولى التي تعقد فيها مثل هذه القمة في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، وذلك برعاية مشتركة بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي.

كما من المقرر أيضا أن يرأس فضيلة الإمام الأكبر الاجتماع الدوري التاسع لمجلس حكماء المسلمين، وذلك لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الأمة الإسلامية، إضافة إلى استعراض الجهود التي قام بها مجلس الحكماء خلال عام 2016 ، ومناقشة خطة عمل المجلس خلال عام 2017 .