النقض تصدر حكمًا نهائيًا بتأييد إعدام عادل حبارة في قضية مذبحة رفح الثانية

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، رفض الطعن المقدم للمرة الثانية من الإرهابي عادل حبارة على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقًا فى إعادة محاكمتهم بقضية”مذبحة رفح الثانية”، والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي والتخابر مع تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق وتنفيذ عملية إرهابية ضد ضباط وجنود الامن المركزي ببلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي ، قد قضت بمعاقبة الإرهابي عادل حباره و 6 متهمين آخرين هاربين، بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لكل منهم، ومعاقبة 22 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم حيث باشرت تلك المحكمة إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يونيو الماضي، والذي ألغت بمقتضاه الأحكام الصادرة من المحكمة الأولى بحق المتهمين في تلك القضية.