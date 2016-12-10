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بسبب الأمهات.. تلميذة بالإبتدائية تضع طفلة داخل جوال وتلقيها في مصرف ببني سويف ‎

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بسبب الأمهات.. تلميذة بالإبتدائية تضع طفلة داخل جوال وتلقيها في مصرف ببني سويف ‎ بسبب الأمهات.. تلميذة بالإبتدائية تضع طفلة داخل جوال وتلقيها في مصرف ببني سويف ‎

أرشيفية

المراسل : محمد شعبان

كشفت المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، لغز العثور علي جثة طفلة في العقد الثاني من عمرها داخل جوال بمصرف قرية الشناوية بمركز ناصر جنوب المحافظة .

وتبين لفريق البحث الذي قادة اللواء خلف حسين، مدير البحث الجنائي، أن وراء الواقعة تلميذة بالصف السادس الإبتدائي جارة المجني عليها بسبب خلاف بين أمهاتهم .

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقي اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء خلف حسين مديرالبحث الجنائي، يفيد بتلقيه بلاغًا بعثور أهالي قرية الشناوية دائرة مركز ناصر علي جثة طفلة داخل جوال بمصرف القرية تدعي “دينا.م .ع”، تبلغ من العمر عامين مقيمة قرية الشناوية دائرة ناصر .

وكشفت تحريات المباحث، أن وراء الجريمة تلميذة في الصف السادس الإبتدائي تدعي “حنان .م.ع”، 12 عامًا  تسكن بجوار منزل المجني عليها وأن سبب وقوع الجريمة خلاف بين أمهاتهم أسفر عن وقوع مشاجرة بين شقيق المجني عليها والقاتلة،  قام علي أثرها بالإعتداء بالضرب عليها فقررت الإنتقام من شقيقتة الطفلة، وإنتظرتها لحظة خروجها من منزلها أصطحبتها بداعي إعطاءها شيكولاتة لمنطقة زراعية ووضعتها داخل جوال بلاستيك وألقتها في المصرف حية .

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات .

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