اليوم.. العرض الأول لفيلم«مولانا» و«علي معزة وابراهيم» في دبي

يشهد مهرجان دبى السينمائى فى دورته الـ13 التى تستمر حتى 14 ديسمبر الجارى عرض عدد من الأفلام المصرية التى تنافس على الجائزة الكبرى بالمهرجان؛ وهى جائزة “المهر الطويل”، حيث يشهد، اليوم السبت، عرض فيلم مولانا كعرض أول عالمى ضمن فعاليات المهرجان، وهو الفيلم الذى تدور أحداثه حول “حاتم الشناوى” الذى يقدم برنامجًا دينيًا ناجحًا يتابعه الملايين، لكنه يعيش فى صراع داخلى بين ما يراه فى صحيح الدين وما يمكن أن يخبر به جمهوره، وعلى الجانب الاجتماعى، علاقته متوترة مع زوجته، وتحاول الأجهزة الأمنية تحطيمه من خلال زرع فتاة مثيرة فى حياته.

العمل من بطولة عمرو سعد وتشاركه البطولة درة، وبيومى فؤاد، وأحمد مجدى، وريهام حجاج، وصبرى فواز، ولطفى لبيب، وإيمان العاصى وأحمد راتب، والفيلم من إخراج وسيناريو مجدى أحمد على ومأخوذ عن رواية إبراهيم عيسى وهو الفيلم الذى نفدت تذاكر عرضه فور طرحها بالمهرجان.

كما يشهد المهرجان العرض العالمى الأول أيضا لفيلم “على معزة وإبراهيم” للمخرج شريف البندارى، وهو العمل الذى يحكى قصة حب يعيشها شاب على فى إحدى المناطق الشعبية المهمشة، حيث ينطلق فى رحلة بأنحاء مصر بتوصية من معالج روحانى بصحبة إبراهيم الذى يصل لحافة الجنون بسبب أصوات غريبة لا يسمعها غيره.

كما ينافس أيضا على نفس الجائزة الفيلم المصرى “أخضر يابس”، الذى يحكى فيلم قصة إيمان تلك الشخصية المحافظة الملتزمة التى دائماً ما تضع نصب عينيها التقاليد والأعراف الاجتماعية الراسخة ولكن حدثاً صادماً يجعلها تضرب عرض الحائط بكل قناعاتها السابقة.