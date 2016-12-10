نجوم رحلوا عن عالمنا عام 2016

كان العام 2016 حافلاً بالوفيات حيث غاب عن عالمنا العديد من نجوم الصفّ الأوّل عربياً وعالمياً.

وقد كانت أبرز الوفيات التي تصدّرت عناوين الصحف والأخبار لأسابيع وفاة النجم العالمي محمد علي كلاي والنجم الشهير برنس، إضافة إلى خبر وفاة زوج النجمة العالمية سيلين ديون.

وهذه لائحة بأسماء أهم النجوم الذين رَحلوا عن عالمنا في العام 2016:

Natalie Cole: في شهر يناير توفيت مغنية الجاز الأمريكية نتالي كولي عن عمر ناهز 65 عاماً، اثر مضاعفات من حالة صحية غير مستقرة.

Craig Strickland: في يناير عُثر في أوكلاهوما على جثة المغني الرئيسي لفريق Backroad الموسيقي، بعد أن أبلغ عن اختفائه في 27 ديسمبر/ كانون الأول، أثناء قيامه برحلة لصيد البط.

David Bowie: في شهر يناير، وبعد صراع سرّي مع مرض السرطان دام 18 شهراً، توفي مغني البوب دايفيد بواي، في يوم عيد ميلاده الـ69.

Alan Rickman: في شهر يناير، توفي آلان ريكمان عن عمر ناهز 69 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

René Angélil: في شهر يناير توفي رينه أنجيل زوج النجمة العالمية سيلين ديون Celine Dion بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وعن عمر ناهز الـ 73 عاماً.

Maurice White: في شهر فبراير، توفي مؤسس فرقة "Earth Wind & Fire" الفنان موريس وايت عن عمر ناهز 74 عاماً بعد سنوات من المعاناة مع مرض الباركنسون.

George Gaynes: في شهر فبراير، توفي الممثل الكوميدي الأمريكي الشهير جورج جاينز عن عمر ناهز 98 عاماً.

Angela Raiola: في شهر فبراير، توفيت الممثلة الأمريكية أنجيلا رايولا نجمة برنامج الواقع Mob Wives، عن عمر ناهز 55 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان.

Tony Burton: في شهر فبراير، توفي توني بيرتون الممثل الذي لعب دور Tony Duke Evers في فيلم روكي Rocky عن عمر ناهز الـ 78 عاماً.

Joey Feek: في شهر مارس، توفيت مغنية موسيقى الـ Country النجمة جوي فيك عن عمر ناهز 40 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

Bankroll Fresh: في شهر مارس، توفي مغني الراب الأمريكي بانكرول فريش بالرصاص داخل ستوديو تسجيل في ولاية جورجيا.

Garry Shandling: في شهر مارس، توفي الممثل الكوميدي الأمريكي غاري شاندلينغ عن عمر ناهز 66 عاماً.

Patty Duke: في شهر مارس، توفيت الممثلة باتي ديوك عن 69 عاماً بسبب تسمّم في الأمعاء.

Ronnie Corbett: في شهر مارس، توفي الممثل الكوميدي روني كوربت عن عمر ناهز الـ 85 عاماً.

Daisy Lewellyn: في شهر أبريل، توفيت الممثلة الأمريكية ديزي ليويلين عن عمر ناهز 36 عاماً، بعد صراع مع نوع نادر من مرض السرطان.

David Gest: في شهر أبريل، توفي نجم التليفزيون الأمريكي، والمذيع السابق لقناة CBB ديفيد جيست عن عمر ناهز الـ 62 عاماً.

Karina Huff: في شهر أبريل، توفيت الممثلة البريطانية كارينا هاف Karina Huff عن عمر ناهز الـ 55 عاماً، بعد صراع طويل مع سرطان الثدي.

Prince: في شهر أبريل، عثر على النجم العالمي Rogers Nelson المعروف بـبرنس ميتاً داخل استديو PaisleyPark الخاص به عن عمر ناهز الـ57 عاماً.

Rickey Smith: في شهر مايو، تعرّض نجم برنامج American Idol الأمريكي ريكي سميث لحادث سير مروّع في ولاية أوكلاهوما، ما أدّى إلى وفاته عن عمر ناهز الـ36 عاماً.

William Schallert : في شهر مايو، فارق الممثل الشهير وليام سكاليرت الحياة عن عمر ناهز الـ93 عاماً.

محمد علي كلاي: في شهر يونيو، توفي أسطورة الملاكمة الأمريكي محمد علي كلاي عن عمر ناهز 74 عاماً، بعد تدهور وضعه الصحي.

Freddy Powers: في شهر يونيو، فارق النجم الأمريكي فريدي باورز الحياة عن عمر ناهز الـ 84 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض باركنسون.

Garry Marshall: في شهر يوليو، فارق المخرج التلفزيوني والسينمائي غاري مارشال الحياة عن عمر ناهز الـ81 عاماً.

Kenny Baker: في شهر أغسطس، توفي الممثل البريطاني كيني بيكر عن عمر ناهز الـ 81 عاماً.

Arthur Hiller: في شهر أغسطس، توفي المخرج العالمي عن عمر ناهز الـ92 عاماً.

Curtis Hanson: في شهر سبتمبر، توفي المخرج وكاتب السيناريو كورتيس هانسون عن عمر ناهز الـ 71 عاماً.

Patricia Barry: في شهر أكتوبر، توفيت الممثلة الأمريكية الشهيرة باتريسيا باري الحياة عن عمر ناهز الـ 93 عاماً.

Steve Truglia: في شهر نوفمبر، توفي الممثل الحائز على جوائز في القفز بالمظلات وتسلّق الجبال، عن عمر ناهز الـ 54 عاماً؛ وذلك خلال سباق القفز من طائرة هليكوبتر في الصين.

Florence Henderson: في شهر نوفمبر، توفيت الممثلة الأمريكية فلورانس هيندرسون الحياة عن عمر ناهز الـ 82 عاماً بعد تعرّضها لنوبة قلبية .

Ron Glass: في شهر نوفمبر فارق الممثل الأمريكي رون غلاس الحياة عن عمر ناهز الـ 71 عاماً.

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