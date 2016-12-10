براد بيت يطالب بفرض سريّة تامة على قضية طلاقه

طلب النجم العالمي براد بيت Brad Pitt فرض السرية على ملابسات وتطورات قضية حضانة الأطفال التي يخوضها مع زوجته أنجلينا جولي Angelina Jolie، وفقاً لتقارير نشرها موقع TMZ الأمريكي.

ويعتبر براد بيت أن مناقشة النزاعات العائلية على الملأ تسبب أضراراً نفسية للأطفال.

وقدم الممثل الشهير الوثائق اللازمة يوم الثلاثاء الماضي لعقد اجتماع طارئ في المحكمة بغية النظر في فرض حظر على نشر المعلومات المتعلقة بالقضية.

وبحسب TMZ، فإن جولي تخشى أن يقوم زوجها بهذه الأمور من أجل الحصول على إذن بزيارة الأطفال من دون الخضوع للرقابة، بينما تنفي مصادر أخرى مرتبطة ببراد بيت هذه الادعاءات.

يشار الى أن وسائل إعلام عالمية نشرت معلومات جديدة في قضية طلاق النجمين، مفادها أنّهما مهدّدان بخسارة حضانة أطفالهما بالتبنّي.

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