جيجي حديد تكشف عن معاناتها من هذا المرض

كشفت العارضة الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد Gigi Hadid عن معاناتها من مرض يؤثر على صحتها تأثيراً كبيراً، وذلك في مقابلة مؤخراً مع مجلة "Elle" الفرنسية.

وقالت حديد إنها تعاني تحديداً من مرض "هاشيموتو"، التهاب الغدة الدرقية المزمن، وهو أكثر شيوعاً في النساء من الرجال.

وأوضحت الموديل أن مظهرها النحيف الذي ظهرت فيه أثناء مشاركتها في العرض الأخير لأزياء "فيكتوريا سيكريت" في مطلع الشهر الحالي في باريس، سببه الآثار الجانبية لهذا المرض، موضحة أنها لا تسعى إلى نحافة مبالغ فيها.

وذكرت أنها حاولت قبل مشاركتها في العرض الشهير، للمرة الثانية، أن تكتسب المزيد من العضلات في المواضع المناسبة، لا أن تفقد مزيداً من الوزن، ولكنها فشلت بسبب المرض الذي يؤثر على العضلات على نحو كبير.

وأضافت أن المرض الذي تعاني منه منذ عامين، وتخضع لعلاج من أعراضه، أثر بدرجة هائلة على قدرة جسدها على التمثيل الغذائي الصحيح، وهي العملية التي يطلق عليها "الأيض".

ومن أعراض المرض الإحباط واضطراب المزاج والتعب وشحوب والوجه المنتفخ والإحساس بالبرد وآلام العضلات والمفاصل والإمساك وجفاف الشعر وزيادة دمّ الحيض أو عدم انتظام الدورة الشهريّة أو مشاكل الحمل عند النساء وبطء نبضات القلب وغيرها.

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