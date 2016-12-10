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برايم فارما: زيارة ليونيل ميسي إلي مصر الأسبوع المقبل

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برايم فارما: زيارة ليونيل ميسي إلي مصر الأسبوع المقبل برايم فارما: زيارة ليونيل ميسي إلي مصر الأسبوع المقبل


> أعلن المكتب الإعلامي لشركة برايم فارما الشركة الرائدة في تسويق الخدمات الصحية والسياحة العلاجية المصرية عالميا عن انتهاء فريق العمل بالشركة من وضع خطة الزيارة المرتقبة للنجم العالمي ليونيل ميسي، لاعب الكرة الوحيد في التاريخ الحاصل علي الكرة الذهبية خمس مرات، إلي .

أضاف المكتب الإعلامي أن زيارة ميسي تحددت الأسبوع المقبل وستحظي بالعديد من المفاجآت التي تحملها حملة Tour n’Cure للشعب المصري بمشاركة العديد من الشركاء الداعمين للحملة من كبري الشركات المصرية والبنوك الوطنية، مشددا علي ضرورة الرجوع إليه في كل ما يخص تفاصيل الزيارة وبرنامجها لتجنب أي معلومات غير دقيقة حول الحملة أو حول برنامج الزيارة إلي مصر.

واختتم المكتب الاعلامي البيان بان شركة برايم فارما وشركة فاركو وشركاءهم من الشركات الوطنية يسعون الي تنشيط حركة السياحة والارتقاء بالصورة الذهنية لمصر بعد النجاح والسبق الكبير لحملة Tour n cure العالمية المصرية للترويج للسياحة العلاجية في مصر وخاصة العلاج من فيروس سي، وأن هذه الزياره في هذا التوقيت لأحد أهم النجوم المؤثرين في العالم الذي يهتم بشأنه الملايين من المتابعين له من اليابان شرقا الي امريكا الجنوبية غربا وبكل بقاع الكرة الارضية، مؤكدين ان نجاح هذه الزياره سيعني الكثير لمصر وشعبها.

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