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بمؤتمر الشباب.. وزير التعليم يكشف عن تسع مشروعات للتطوير

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بمؤتمر الشباب.. وزير التعليم يكشف عن تسع مشروعات للتطوير بمؤتمر الشباب.. وزير التعليم يكشف عن تسع مشروعات للتطوير

الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم (أرشيفية)

أكد الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة خرجت بتسعة مشروعات لتطوير التعليم استنادا إلى توصيات مؤتمر الشباب الأول بشرم الشيخ.

وأضاف، خلال جلسة التعليم بجلسات الحوار الشهرى للشباب، أن المشروعات تتمثل فى تقليل الكثافات بالمدارس، وزيادة المدارس بالمناطق المحرومة من التعليم، فضلا عن إلغاء الفترات المتعددة للمدارس..وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضا على تطوير المناهج، وتقديم امتحانات بشكل مختلف، بحسب ما أورده موقع “أخبار ”.

ولفت الوزير إلى تدريب المعلمين من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين، وأيضا توقيع اتفاقية مع بريطانيا لتدريب الموجهين والمعلمين والعاملين بالمركز القومى للامتحانات لتحسين موقع مصر للتنافسية العالمية.

وأكد إعادة ربط التعليم الفنى بالمهارات الموجودة بالمزارع والمصانع حيث إن الفترة الماضية لم يحدث أى تطوير للمناهج بداخلها.

 

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