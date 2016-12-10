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بالصور..وزير النقل يتفقد المرحلة الأولى لمشروع كهربة إشارات الوجه البحري

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بالصور..وزير النقل يتفقد المرحلة الأولى لمشروع كهربة إشارات الوجه البحري بالصور..وزير النقل يتفقد المرحلة الأولى لمشروع كهربة إشارات الوجه البحري

وزير النقل

تفقد الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتحديث كهربة إشارات خط «الإسكندرية –القاهرة» بقرض من البنك الدولي والتي تقوم بتنفيذه شركة تاليس العالمية .

و تم الانتهاء من تطوير محطتي عرب الرمل وقويسنا بالإضافة الى تطوير 6 مزلقانان لتعمل بشكل اتوماتيك وتفقد الوزير برج الإشارات الرئيسي بمحطة قويسنا وذلك بحضور اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية .

وأكد الدكتور جلال سعيد، بأن المشروع يهدف الى تحسين مستويات الأمان لحركة القطارات على الخط حيث يتم تزويد الخط باحدث نظم الاشارات في العالم، كما يهدف المشروع الى تحسين مستويات آمان حركة المركبات على المزلقانات بالاضافة الى زيادة سعة الخط لمزيد من القطارات (حتى 220 قطار يوميا فى كل اتجاه) وتمكين الهيئة من رفع سرعة القطارات الى 160 كم/ساعة .

وأشار إلى أن التكنولوجيا المطبقة هى أحدث تكنولوجيا لنظم الربط الإلكترونى والتى تحقق أعلى معدلات الأمان القياسية العالمية SIL 4 لكل من حركة القطارات على الخط وحركة المركبات على المزلقانات وهذا المشروع هو الأول من نوعه فى والذى تطبق فيه هذه التكنولوجيا .

يذكر أن، طول خط القاهرة الاسكندرية يبلغ 208 كيلو متر وتبلغ عدد المزلقانات على الخط: 61 مزلقان

ويتضمن المشروع مبنى تحكم مركزي بالقاهرة (لإمكان تشغيل ومتابعة الخط كله من مكان واحد) وعدد 10 أبراج رئيسية (بها صالة خاصة بتشغيل حدود البرج) على طول الخط من بنها حتى الاسكندرية، وسوف يتم الإنتهاء منها تباعًا مع نهاية  تنفيذ مشروع  تطوير كهربة إشارات الخط في شهر يناير 2018.

كما يشتمل على 10 برج ثانوي، ويتم تزويد المبانى بأحدث المعدات لنظم الربط الإلكترونى والإتصالات والتحكم وكل مبنى رئيسى يتحكم فى تشغيل حوالى 20 كم من الخط ويسمح النظام أيضا بتشغيل ومسير القطارات بأمان فى الإتجاه العكسى في حالات الطوارئ و هو مايطبق لأول مرة فى مصر.

 

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