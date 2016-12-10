أخبار عاجلة

انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ استعدادًا لأعياد الربيع -
الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ18 مصابًا بتفجيري طنطا والإسكندرية -
"أونا" تنعي والد الزميلة سماح محمد -
البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
خالد الجندي يوضح حكم زواج البنت من وراء أهلها: دي باعت أبوها وأمها -
«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين -
رياض محرز: نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد -
ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان» -
فيديو| شريف إسماعيل: جهات أجنبية وراء الهجوم على الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

فوز السعودى مشعل السلمي برئاسة البرلمان العربي

Google+ Print
فوز السعودى مشعل السلمي برئاسة البرلمان العربي فوز السعودى مشعل السلمي برئاسة البرلمان العربي

مشعل السلمي

فاز الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى السعودى اليوم السبت بمقعد رئيس البرلمان العربي لمدة عامين .

وجاء ذلك فى الانتخابات التى جرت اليوم فى الجلسة الاجرائية للبرلمان العربي فى مقر الجامعة العربية , حيث حصل مشعل على 53 صوتا من أصل 66 وهم عدد الأعضاء الحاضرين , بينما حصلت منافسته المرشحة السودانية عضو البرلمان العربي سامية حسن سيد أحمد على 13 صوتا .

كما جاء انتخاب السلمى خلفا للرئيس السابق أحمد بن محمد الجروان ” إماراتي ” الذى شغل المنصب لولايتين متتاليتين مدة كل منها عامان.

أ ش أ

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا