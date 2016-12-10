فوز السعودى مشعل السلمي برئاسة البرلمان العربي

فاز الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى السعودى اليوم السبت بمقعد رئيس البرلمان العربي لمدة عامين .

وجاء ذلك فى الانتخابات التى جرت اليوم فى الجلسة الاجرائية للبرلمان العربي فى مقر الجامعة العربية , حيث حصل مشعل على 53 صوتا من أصل 66 وهم عدد الأعضاء الحاضرين , بينما حصلت منافسته المرشحة السودانية عضو البرلمان العربي سامية حسن سيد أحمد على 13 صوتا .

كما جاء انتخاب السلمى خلفا للرئيس السابق أحمد بن محمد الجروان ” إماراتي ” الذى شغل المنصب لولايتين متتاليتين مدة كل منها عامان.

أ ش أ