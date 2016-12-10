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تطورات الجنين في الشهر السادس

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السبت 10-12-2016 12:01

في هذا الشهر من الحمل تكثر التطورات وتتضاعف حاجيات جنينك، وستلاحظينها، وتجدين نفسك بحاجة للتأقلم معها، الدكتور عدلي الحاج، استشاري النساء والولادة، يعرض عليك تغيرات الشهر السادس من الحمل.

* سيصبح وزنه مع نهاية الشهر السادس 760 غراماً تقريباً. وسيكون طوله 35 سم.
* أصبح لون قزحية عينه أزرق، وسوف يتغير بعد أشهر قليلة من الولادة.
* يستجيب للأصوات الخارجية، فلا تستغربي لو تحرك حركة عنيفة، لو سمعت صوتاً عالياً فهو سيقفز في رحمك خوفاً!


* أصبحت شفتاه مكتملتين، ويمكنك رؤية ملامح وجهه من خلال السونار.
* أما فيما يخصك، فأنت سوف تعانين من تشققات البطن، ولذلك استخدمي الكريم المرطب باستمرار.
* زيادة الإفرازات المهبلية، ولا داعي لتناول أي علاج.


* لا تقفي أو تجلسي لمدة طويلة، فعليك تغيير وضعية جسمك.
* هناك نساء يعانين من البواسير، ولذلك قللي من التوابل والفلفل في طعامك، وأكثري من شرب الماء.
* احرصي على عدم حدوث تسمم الحمل لديك، والذي يحدث في حال اجتماع عدة أعراض لديك، ومنها: ارتفاع ضغط الدم والحساسية من الضوء والقيء مثلاً.


* سوف تشعرين بهبات ساخنة، كما تطلق عليها النساء، واختلال التوازن مع نهاية الشهر السادس، فعليك الانتباه من الوقوع عند الوقوف فجأة أو أثناء الحركة السريعة.
* ، إضافة للنوم والراحة، ورفع ساقيك لأعلى مستوى جسمك أثناء النوم.


نصيحة:
اتبعي نظاماً صحياً ومتوازناً في طعامك

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سيدتي