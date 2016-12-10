تطورات الجنين في الشهر السادس

في هذا الشهر من الحمل تكثر التطورات وتتضاعف حاجيات جنينك، وستلاحظينها، وتجدين نفسك بحاجة للتأقلم معها، الدكتور عدلي الحاج، استشاري النساء والولادة، يعرض عليك تغيرات الشهر السادس من الحمل.

* سيصبح وزنه مع نهاية الشهر السادس 760 غراماً تقريباً. وسيكون طوله 35 سم.

* أصبح لون قزحية عينه أزرق، وسوف يتغير بعد أشهر قليلة من الولادة.

* يستجيب للأصوات الخارجية، فلا تستغربي لو تحرك حركة عنيفة، لو سمعت صوتاً عالياً فهو سيقفز في رحمك خوفاً!



* أصبحت شفتاه مكتملتين، ويمكنك رؤية ملامح وجهه من خلال السونار.

* أما فيما يخصك، فأنت سوف تعانين من تشققات البطن، ولذلك استخدمي الكريم المرطب باستمرار.

* زيادة الإفرازات المهبلية، ولا داعي لتناول أي علاج.



* لا تقفي أو تجلسي لمدة طويلة، فعليك تغيير وضعية جسمك.

* هناك نساء يعانين من البواسير، ولذلك قللي من التوابل والفلفل في طعامك، وأكثري من شرب الماء.

* احرصي على عدم حدوث تسمم الحمل لديك، والذي يحدث في حال اجتماع عدة أعراض لديك، ومنها: ارتفاع ضغط الدم والحساسية من الضوء والقيء مثلاً.



* سوف تشعرين بهبات ساخنة، كما تطلق عليها النساء، واختلال التوازن مع نهاية الشهر السادس، فعليك الانتباه من الوقوع عند الوقوف فجأة أو أثناء الحركة السريعة.

* ، إضافة للنوم والراحة، ورفع ساقيك لأعلى مستوى جسمك أثناء النوم.



نصيحة:

اتبعي نظاماً صحياً ومتوازناً في طعامك