أمثال شعبية عن إنجاب البنات

السبت 10-12-2016 12:28
كثيرات لا يحببن إنجاب البنات، ولكنهن لا يعرفن أنهن حبيبات، وحنونات، وقد أنصفهن المثل الشعبي حيث قال فيهن:
-يلي مالو بنات ...ماحدا بيعرف إيمتى مات
-أبو البنات شايل ع كتافو حسنات
-يلي حظها قوي بتجيب البنت قبل الصبي
-البنت هدية ...والصبي بلية
الحياة بدون أخت متل الشارع بلا زفت
_ابني هوي ابني لحتى يتجوز وبنتي هيي بنتي طول العمر
_عشر اصهرة ع باب داري ولا كنة تكشف اسراري
_خود المعجعجة وضمها وخلي السنكوحة بحضن امها
_ياللي بدها يسعدها زمانها تجيب بناتها قبل صبيانها
-البيت اللي مافيه بنات مافيه حناين
_ بنتك هي اللي بتفتح لك الباب، وابنك اللي بيطردك من بابه.