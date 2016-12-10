أمثال شعبية عن إنجاب البنات

كثيرات لا يحببن إنجاب البنات، ولكنهن لا يعرفن أنهن حبيبات، وحنونات، وقد أنصفهن المثل الشعبي حيث قال فيهن:

-يلي مالو بنات ...ماحدا بيعرف إيمتى مات

-أبو البنات شايل ع كتافو حسنات

-يلي حظها قوي بتجيب البنت قبل الصبي

-البنت هدية ...والصبي بلية

الحياة بدون أخت متل الشارع بلا زفت

_ابني هوي ابني لحتى يتجوز وبنتي هيي بنتي طول العمر

_عشر اصهرة ع باب داري ولا كنة تكشف اسراري

_خود المعجعجة وضمها وخلي السنكوحة بحضن امها

_ياللي بدها يسعدها زمانها تجيب بناتها قبل صبيانها

-البيت اللي مافيه بنات مافيه حناين

_ بنتك هي اللي بتفتح لك الباب، وابنك اللي بيطردك من بابه.