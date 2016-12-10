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١٤ ديسمبر..الحكم فى تظلم منع أنس الفقى من السفر والتصرف بأمواله

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١٤ ديسمبر..الحكم فى تظلم منع أنس الفقى من السفر والتصرف بأمواله ١٤ ديسمبر..الحكم فى تظلم منع أنس الفقى من السفر والتصرف بأمواله

حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، الحكم في تظلم أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق على قرار منعه من التصرف في أمواله والسفر لجلسة ١٤ ديسمبر المقبل. صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشار مصطفى رشاد، وأحمد مختار، بسكرتارية محمد أبو العلا ومحمد سليمان.

وشمل أمر المنع الصادر من النائب العام، وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي وزوجته سحر صلاح الدين وأبنائه الأربعة “فرح وهنا وأحمد وإسلام” أنس الفقي، إثر اتهامه بالكسب غير المشروع في القضية رقم 1315 لسنة 2013. وكانت محكمة جنايات القاهرة، في إعادة محاكمة أنس الفقي ببرائته من الكسب غير المشروع بمقدار 33 مليونا و400 ألف جنيه من عام 2002 إلى 2011، خلال توليه مناصب وزير الشباب والرياضة ووزير الإعلام.

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