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مؤتمر الشباب يعرض مقترحات بعض المشاركين لحل مشكلات المرور والسينما

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مؤتمر الشباب يعرض مقترحات بعض المشاركين لحل مشكلات المرور والسينما مؤتمر الشباب يعرض مقترحات بعض المشاركين لحل مشكلات المرور والسينما

>كتب محمد الجالى وسمير حسنى - محمد تهامى زكى

عرض حسام كامل أحد الشباب المشاركين فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشهرى للشباب، المنعقدة بالقاهرة، فكرة تطبيقات عبر مواقع التواصل الاجتماعى لحل مشكلة المرور.

كما عرض الشاب أحمد الإكيابى، مشروعا لتطوير السينما الوطنية، تحت شعار "عودة دور الدولة للنهوض بصناعة السينما"، موضحا خلال كلمته بالمؤتمر، أن كانت من أفضل الدول، التى كانت تنتج الأفلام السينمائية على مستوى العالم، موضحا انه عندما تركت الدولة السينما للقطاع الخاص أصبحت لا تعبر عن الذوق وأخلاقيات الشارع المصرى.

وأضاف الإكيابى، السينما كانت أكبر مصدر للدخل القومى بعد زراعة القطن فى القرن الماضى، وكانت وسيلة كبيرة للمعرفة وطرح مشكلات المجتمع وحلها، موضحا أن ثانى عرض سينمائى فى العالم كان فى مصر 1896 بمدينة الإسكندرية، وهذا يعنى أن مصر من أقدم الدول فى صناعة السينما فى العالم.

 وشدد الإكيابى، على أهمية عودة دور الدولة فى الإنتاج السينمائى، من خلال كيان حكومى تابع لوزارة الثقافة وتحت إشرافها، لعمل أفلام تاريخية تبرز أبطال وأحداث وبطولات المصريين.

 وأوضح الإكيابى، أن من بين أهداف المشروع غير كونها مصدرا جديدا لزيادة الدخل القومى، أولها زيادة معدل الأفلام المنتجة سنويا، بما يليق بمكانة مصر، واحتضان جيل جديد من شباب السينما المستقلة، لكشف مواهبهم، بالإضافة إلى توثيق بطولات أبناء الشعب المنصرى المشرفة ليكونوا قدوة حسنة للشباب مثل البطل أحمد عبد العزيز، والبطل عبد المنعم رياض، والعالم مصطفى مشرفة وغيرهم الكثير.

 


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