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16 يناير.. نظر تجديد حبس مستشار وزير الصحة وسكرتيره بتهمة تقاضى رشوة

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16 يناير.. نظر تجديد حبس مستشار وزير الصحة وسكرتيره بتهمة تقاضى رشوة 16 يناير.. نظر تجديد حبس مستشار وزير الصحة وسكرتيره بتهمة تقاضى رشوة

>كتب أحمد إسماعيل

حددت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار وائل شبل المحامى العام، جلسة 16 يناير المقبل، لنظر تجديد حبس الدكتور "أحمد . ع" مستشار وزير الصحة، وسكرتيره الشخصى، لاتهامهما بتقاضى رشوة ، أمام محكمة الجنايات .

كان القاضى الجزئى بمحكمة جنح المقطم، قد جدد فى وقت سابق، حبس مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية الدكتور "أحمد . ع"، وسكرتيره الشخصى، 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتقاضى رشوة.

وواجهت النيابة خلال التحقيقات، مستشار وزير الصحة بتسجيلات الرقابة الإدارية التى تثبت إدانته، حيث تم تسجيل الواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة بالصوت والصورة، والتى تبين فيها أن الشركة التى تقدمت بالرشوة هى وكيل لإحدى الشركات الأوروبية، وتبين أنها تعمل فى مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.

وتبين من التحقيقات، أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن.

وتبين من خلال تحريات ضباط الرقابة الإدارية، أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة، وليس 4 ملايين جنيه للوحدة.


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