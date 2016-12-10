أخبار عاجلة

انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ استعدادًا لأعياد الربيع -
الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ18 مصابًا بتفجيري طنطا والإسكندرية -
"أونا" تنعي والد الزميلة سماح محمد -
البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
خالد الجندي يوضح حكم زواج البنت من وراء أهلها: دي باعت أبوها وأمها -
«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين -
رياض محرز: نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد -
ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان» -
فيديو| شريف إسماعيل: جهات أجنبية وراء الهجوم على الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 20 عاطلاً بحوزاتهم 3 كيلو جرام مواد مخدرة متنوعة بالقليوبية

Google+ Print
ضبط 20 عاطلاً بحوزاتهم 3 كيلو جرام مواد مخدرة متنوعة بالقليوبية ضبط 20 عاطلاً بحوزاتهم 3 كيلو جرام مواد مخدرة متنوعة بالقليوبية

>القليوبية - خالد حجازى

ضبطت أجهزة أمن القليوبية 20 عاطلاً بحوزاتهم 3 كيلو جرامات من الهيروين والحشيش والبانجو و371 قرص مخدر بالقليوبية.

 

نفذ اللواء مجدى عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، واللواء الدكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية حملة مكبرة بمراكز وأقسام محافظة القليوبية، وشارك فيها ضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة، وضباط وأفراد مباحث الأقسام ومراكز الشرطة، وذلك لضبط العناصر الخارجة على القانون والإجرامية، وتجار المواد المخدرة، فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 20 عاطلا من المسجلين والخارجين عن القانون، بحوزاتهم كيلو و175 جرام حشيش، و371 قرص مخدر،  و492 جرام من الهيروين المخدر، و755جراما من مخدرالبانجو .

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365