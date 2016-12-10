ضبط 20 عاطلاً بحوزاتهم 3 كيلو جرام مواد مخدرة متنوعة بالقليوبية

القليوبية - خالد حجازى

ضبطت أجهزة أمن القليوبية 20 عاطلاً بحوزاتهم 3 كيلو جرامات من الهيروين والحشيش والبانجو و371 قرص مخدر بالقليوبية.

نفذ اللواء مجدى عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، واللواء الدكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية حملة مكبرة بمراكز وأقسام محافظة القليوبية، وشارك فيها ضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة، وضباط وأفراد مباحث الأقسام ومراكز الشرطة، وذلك لضبط العناصر الخارجة على القانون والإجرامية، وتجار المواد المخدرة، فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 20 عاطلا من المسجلين والخارجين عن القانون، بحوزاتهم كيلو و175 جرام حشيش، و371 قرص مخدر، و492 جرام من الهيروين المخدر، و755جراما من مخدرالبانجو .