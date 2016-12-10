خطوات الحصول علي وحدات الإسكان الاجتماعي الغير مدعوم واسعار الشقق وطرق السداد وزارة الاسكان والتعمير

شقق الاسكان الاجتماعي ، وسط الأزمات التى يعيشها المواطنين خلال الفترة الحالية بسبب الاقتصاد المصري وارتفاع الأسعار وتضخم العديد من الأزمات التى تواجه الكثير من الشباب بسبب البطالة والعثور على مسكن يساعده علي بداية حياته ، وضمن المجهودات التى تقوم بها الحكومة فى توفير السبل للحفاظ على عيشة كريمة للمواطن المصري بالكثير من المشروعات طويلة الأجل والتي تساعد فى حصول الشباب على شقة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي تحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي اعطاء اشارة البدء فيه ، وفى متابعة مستمرة من المواطنين عن شقق الاسكان الاجتماعي والتي تم الاعلان عنها من خلال وزارة الإسكان فى عدد من المحافظات الغير مدعوم، حيث طرحة الوزارة خطوات كيفية الحصول على شقة من شقق الاسكان الاجتماعى الغير مدعوم من وزارة الاسكان والتعمير وذلك فى المرحلة الجديدة والتى يتم طرحها خلال الفترة القادمة والتى سوف يتم بين كراسات الشروط خلال الأسبوع الحالي للمتزوجين وايضا العزاب



شقق الاسكان الاجتماعي الغير مدعوم .

وجاءت التصريحات حول طرح مرحلة جديدة لمشروع الإسكان الاجتماعي والمقدم ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري حيث صرحت مى عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق عن تفاصيل مشروع الإسكان الاجتماعى والذي تم الإعلان عنه ، حيث يتم فتح باب التقديم فى مكاتب البريد بمختلف محافظات مصر حيث تم طرح كراسات شروط حجز الإسكان الاجتماعي الغير مدعوم لأصحاب الدخل حتى أربعة آلاف جنيه للأعزب وايضا خمسة الاف جنيه للمتزوج والتى تباع اعتبارا من يوم الاربعاء القادم الموافق 14 ديسمبر الجاري ولمدة شهر من تاريخه .



خطوات الحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والتعمير.

التوجه الى اقرب مكتب بريد وشراء كراسات الشروط والتى توضح مساحة الشقق المعلن عنها والمرحلة التى ترغب فى الحجز فيها

يتم اختيار المرحلة سواء فى المرحلة التى تيم التسليم بعد عام أو المرحلة الثانية حسب كل محافظة

استكمال الأوراق المطلوب سواء المتزوج والاعزب .

دفع مقدم الحجز وهو خمسة عشر ألف جنيه والتى ترد فى حالة عدم التخصيص

اسعار شقق الاسكان الاجتماعي الغير مدعوم من وزارة الاسكان والتعمير .

وجاءت التصريحات حول اسعار شقق الاسكان التى تم الإعلان عنها ضمن مشروع وزارة الاسكان بالدعم من صندوق التمويل العقارى بأن أسعار الشقق كاملة التشطيب بمساحة تصل الى تسعون متر مربع والتى تتكون من ثلاث غرف وصالة فى مراحل الانتهاء من التنفيذ حيث تبلغ سعرها مائة وثمانون ألف جنيه مصري ، بالإضافة الى دفع خمسة فى المئة من سعر الوحدة كودية صيانة يتم سدادها عند التعاقد ويتم تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل ، كما وضح مقدم الحجز خمسة عشر الف جنيه يرد فى حالة عدم التخصيص مع خصم مبلغ مائة وخمسون جنيه تخصم مصاريف إدارية

اماكن سداد الأقساط والدفعات لشقق الإسكان .

كما أوضحت تفاصيل رئيس مشروع وزارة الاسكان انه يتم استكمال سداد مقد الحجز ليصبح بنسبة 25% كحد ادنى او 50 % كحد أقصى على أقساط ربع سنوية والتى يتم دفعها ابتداء من الأول من شهر مايو 2017 بقيمة عشرة آلاف جنيه مصر وذلك على الحساب الذهب للوزارة رقم (0135013000234818) لحساب بنك التعمير والإسكان ومكاتب البريد المميكنة، مضيفة أن القسط الشهرى يبدأ من ألف جنيه كحد أدنى.



أماكن الوحدات المطروحة فى محافظات مصر.

وجاءت التصريحات التى أدلى بها المهندس صلاح حسن نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى عن أماكن الوحدات السكنية الغير مدعومة من وزارة الإسكان الاجتماعي إن الوحدات المطروحة بـ 19

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شبكةعيونالإخبارية

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