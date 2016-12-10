سقوط خارجين على القانون بحوزتهم مواد مخدرة بالإسكندرية

الإسكندرية - هناء أبو العز

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة أول الرمل، بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط " ا. ا"- 29 سنة فكهانى مقيم دائرة القسم، والمحكوم عليه فى قضيتين جنايات قسم شرطة المنشية "مخدرات" غيابياً بالسجن 10 سنوات، وجنايات قسم شرطة المنشية "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات، وجار التنفيذ عليه.

وألقى ضباط قسم مكافحة المخدرات القبض على، "ع. م"- 36 سنة عاطل مقيم دائرة قسم سيدى جابر متلبساً بإحرازه عدد "145" لفافة لمخدر الهيروين تزن حوالى 50 جراما، ومبلغ 110 جنيهات وهاتف محمول أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرقى، وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات قسم باب شرقى، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات من ضبط "ا. ش"- 29سنة مقيم دائرة قسم أول المنتزه متلبساً بإحرازه عدد "290" قرصا مخدرا، ومبلغ 80 جنيهاً وهاتف محمول أثناء تواجده بدائرة قسم ثان الرمل، وأقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان الرمل، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.