أخبار عاجلة

انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ استعدادًا لأعياد الربيع -
الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ18 مصابًا بتفجيري طنطا والإسكندرية -
"أونا" تنعي والد الزميلة سماح محمد -
البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
خالد الجندي يوضح حكم زواج البنت من وراء أهلها: دي باعت أبوها وأمها -
«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين -
رياض محرز: نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد -
ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان» -
فيديو| شريف إسماعيل: جهات أجنبية وراء الهجوم على الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط خارجين على القانون بحوزتهم مواد مخدرة بالإسكندرية

Google+ Print
سقوط خارجين على القانون بحوزتهم مواد مخدرة بالإسكندرية سقوط خارجين على القانون بحوزتهم مواد مخدرة بالإسكندرية

> الإسكندرية - هناء أبو العز

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة أول الرمل، بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط " ا. ا"- 29 سنة فكهانى مقيم دائرة القسم، والمحكوم عليه فى قضيتين جنايات قسم شرطة المنشية "مخدرات" غيابياً بالسجن 10 سنوات، وجنايات قسم شرطة المنشية "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات،  وجار التنفيذ عليه.

 

وألقى ضباط قسم مكافحة المخدرات القبض على، "ع. م"- 36 سنة عاطل مقيم دائرة قسم سيدى جابر متلبساً بإحرازه عدد "145" لفافة  لمخدر الهيروين تزن حوالى 50 جراما، ومبلغ 110 جنيهات وهاتف محمول  أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرقى، وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات قسم باب شرقى، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

كما تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات من ضبط "ا. ش"- 29سنة مقيم دائرة قسم أول المنتزه متلبساً بإحرازه عدد "290" قرصا مخدرا، ومبلغ 80 جنيهاً وهاتف محمول أثناء تواجده بدائرة قسم ثان الرمل، وأقر  بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان الرمل، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365