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بدء جلسة محاكمة "مرسى" و24 آخرين بقضية "إهانة القضاء"

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بدء جلسة محاكمة "مرسى" و24 آخرين بقضية "إهانة القضاء" بدء جلسة محاكمة "مرسى" و24 آخرين بقضية "إهانة القضاء"

>كتب محمد عبد الرازق

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون للإخوان فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاء"، والمتهمون فيها بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

أثبتت المحكمة حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة، وتبين غياب كل من المتهمين عصام سلطان، ومحمد البلتاجى، بسبب تواجدهما فى قضية "فض رابعة" بمعهد أمناء الشرطة، وغياب المتهم محمود الخضيرى لأسباب صحية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر صادق وأسامة محمد على، بسكرتارية ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل وهانى حمودة.

كانت هيئة التحقيق قد أسندت إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.


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