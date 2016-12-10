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أولياء الأمور يستغيثون من كابلات كهرباء تهدد أبنائهم بمدرسة ابتدائية بالأقصر

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كلف المستشار محمود عبد العال مدير نيابة الأقصر القسم الثاني الأستاذ علي محمد علي رئيس النيابة والأستاذ عبدالصبور عبدالفتاح وكيل أول النيابة بالانتقال لمقر مدرسة نجع محمد عامر الابتدائية القديمة بقرية المدامود قبلي – مركز الزينية بالأقصر للتحقيق في صحة ما نشر بأحدى الجرائد تحت عنوان ” كابلات كهرباء تهدد طلاب مدرسة محمد عامر الابتدائية ” واستغاثة أولياء الامور من وجود اسلاك كهرباء عارية أمام بوابة المدرسة مما يشكل خطراً حقيقياً يهدد الطلاب جراء عبث بعضهم بها.

وقد كشفت معاينة النيابة صحة ما نشر حيث تبين وجود كشك كهربائي علي مسافة 20 متر من باب المدرسة يحمل اسم كشك محمد عامر رقم2 بقدرة 300 كيلو فولت امبير جهد11 كيلو فولت موجود أسفل قاعدته الخرسانية عدد 2 سلك خارج من القاعدة أحدهما أرضي عاري بقطر 35ملم وأخر مغطي بقطر 16 ملم على سطح الأرض.

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